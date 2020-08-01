منفذ الوديعة 11 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 01 أغسطس 2020 م واسعبرت منفذ الوديعة الحدودي 18 شاحنة إغاثية خلال الفترة من 7 يوليو 2020م إلى 22 يوليو 2020م، تحمل على متنها 404 أطنان، و 162 كيلو غراماً من الأدوات والمستلزمات الطبية المتنوعة، والسلال الغذائية، و 36,589 كرتوناً من التمور، تستهدف هذه المساعدات محافظات: مأرب، وعدن، وحضرموت، وصعدة، والمناطق المحاذية لصعدة ونازحي صعدة في محافظة حجة.وتأتي هذه المساعدات امتدادًا للجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة من خلال المركز لجميع المحافظات اليمنية دون تمييز بما فيها المحافظات التي ترزح تحت وطأة الحوثيين.// انتهى //16:15ت م0102