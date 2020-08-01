الباحة 11 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 01 أغسطس 2020 م واسينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الباحة، بالتعاون مع جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالأطاولة، عدداً من المحاضرات والدروس العلمية النسائية، يلقيها مجموعة من الداعيات عن بعد عبر برنامج "زووم".وتلقي الدكتورة بركة بنت مضيف الطلحي غداً، درساً علمياً بعنوان "تربية الأولاد على هدي الشريعة"، عند الساعة الخامسة عصراً، ويستمر لمدة خمسة أيام.وفي اليوم الرابع عشر من شهر ذي الحجة الجاري، تلقي إيمان بنت عبدالعزيز الشلفان محاضرة بعنوان "فضل التوحيد وأهميته"، عند الساعة التاسعة مساء، وفي اليوم التاسع عشر تلقي جيهان بنت محمد الدوسري محاضرة بعنوان "حماية النبي صلى الله عليه وسلم للتوحيد" عند الساعة التاسعة مساء.أما في اليوم الحادي والعشرين من الشهر ذاته، تلقي منيرة بنت عبدالعزيز آل الشيخ محاضرة بعنوان "أهمية التوحيد" عند الساعة العاشرة مساء، كما تلقي في اليوم الثاني والعشرين محاضرة بعنوان "الإيمان بالقدر مراتبه وآثاره" عند الساعة العاشرة مساء.وتأتي هذه المحاضرات والدروس العلمية في إطار البرامج والمناشط النسائية التي تنفذها وزارة الشؤون الإسلامية في مختلف مناطق المملكة؛ لتوعية وتبصير الأوساط النسائية بأمور دينهن ودنياهن.// انتهى //16:33ت م0105