مكة المكرمة 11 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 01 أغسطس 2020 م واسأغلقت الإدارة العامة لشؤون البلديات ممثلةً في بلدية المعابدة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، مطبخين مخالفين للاشتراطات الصحية، وذلك خلال جولاتها الرقابية اليوم على المطابخ والمسالخ الواقعة ضمن نطاق البلدية للتأكد من سلامتها.وأوضح رئيس بلدية المعابدة الفرعية المهندس غيث بن حامد الشنبري، أن المخالفات المرصودة تستوجب الإغلاق الفوري، وتنوعت المخالفات بين تدني مستوى النظافة العامة، وعدم توفر طبيب بيطري للإشراف على سلامة المذبوحات، وعدم نقل مُخلفات الذبح والتخلص منها بالطرق الصحية المتبعة، إضافة إلى عدم التقيد بإجراءات السلامة، مشيراً إلى إغلاق المطبخين المخالفين وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية.وأكَّد المهندس الشنبري أن الجولات الميدانية مستمرة على المنشآت ذات العلاقة بالصحة العامة، وتهدف بشكل عام إلى منع التجاوزات والتقيد بالأنظمة والتعليمات في مجال الرقابة الصحية، والتأكد من تصحيح أوضاع المطابخ المخالفة، وتطبيق لائحة المخالفات والجزاءات البلدية بحق المخالفين.// انتهى //16:45ت م0107