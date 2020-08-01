طرابلس 11 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 01 أغسطس 2020 م واسحذرت مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة بالنيابة في ليبيا ستيفاني وليامز، من تحول الأزمة الليبية إلى حرب إقليمية بسبب التدخلات الخاصة باللاعبين الخارجيين.وقالت وليامز في تصريحات لوسائل الإعلام البريطانية خلال زيارتها إلى لندن، إن وجود العديد من الجهات الخارجية التي لديها أجندات خاصة في الأزمة، يجعل خطر اندلاع مواجهة إقليمية مرتفعا.وأضافت: الشعب الليبي منهك وخائف بنفس القدر، لقد سئموا الحرب، ويريدون السلام، لكنهم يخشون أن الأمر ليس بأيديهم، إنهم يريدون حلا، ووقف إطلاق النار، لأن البديل هو تدمير بلادهم، هذه معركة بين منافسين خارجيين، بقدر ما هي حرب أهلية الآن، يفقد فيها الليبيون سيادتهم.// انتهى //16:56ت م0109