الخرطوم 11 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 01 أغسطس 2020 م واسرحب مجلس الوزراء السوداني بالتصريحات التي أدلى بها وزير الخارجية الاميركي، مايك بومبيو، أمام لجنة الشؤون الخارجية بالكونجرس الخميس الماضي والتي أعاد فيها تأكيد رغبة الإدارة الأمريكية رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.وثمن مجلس الوزراء فى بيان صادر اليوم ، دعوة وزير الخارجية الأمريكي لدعم فرصة التحول الديمقراطي في السودان وبناء دولة ديمقراطية، الأمر الذي يؤدي إلى بروز فرص مماثلة على المستوى الإقليمي.وأشاد المجلس بدور لجنة الشؤون الخارجية بالكونجرس الأمريكي والسيناتور كريس كونز وحثهم للإدارة الأمريكية على تقديم الدعم للحكومة المدنية واقتناص هذه الفرصة للتقدم بالعلاقات الثنائية للأمام، مؤكداً استعداده لمواصلة العمل مع الإدارة الأمريكية في شطب السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب والدخول في علاقة شراكة تفيد البلدين.وجدد المجلس التزام الحكومة السودانية بمواصلة الجهود مع كل الأصدقاء في الولايات المتحدة وخارجها لإغلاق هذا الملف وإعادة استيعاب السودان بالكامل في المجموعة الدولية.// انتهى //16:59ت م0110