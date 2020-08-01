منى 11 ذو الحجة1441 هـ الموافق 01 أغسطس 2020 م واسدعت المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر بسبب ورود تقرير من الهيئة العامة للارصاد وحماية البيئة ‏حول تعرض أضم والطائف والفرضيات وميسان إلى أمطار من متوسطة إلى غزيرة ونشاط في الرياح السطحية مع تدن في مدى الرؤية، ابتداء من الساعة ١٣ حتى الساعة ٢٢ من هذا اليوم السبت.وأهابت المديرية العامة للدفاع المدني بالجميع الالتزام بتعليمات السلامة وعدم الاقتراب من الأجسام المتحركة عند نشاط الرياح السطحية وعدم المخاطرة بالدخول في الأماكن الخطرة ومجاري الأودية والسيول أثناء هطول الأمطار والبقاء في أقرب منطقة آمنة حتى زوال الخطر .// انتهى //17:05ت م0112