جدة 11 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 01 أغسطس 2020 م واساحتفل منسوبو مجمع إرادة والصحة النفسية لخدمات إرادة بجدة بعيد الأضحى المبارك لهذا العام تحت شعار " لنعيّد بحذر " مع الالتزام بالاشتراطات والاحترازات والتعليمات اللازمة المتمثلة في ارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعي وعدم المصافحة .وتجول المشرف العام الدكتور نواف الحارثي في مرافق المجمع يرافقه مديرو الإدارات ورؤساء الأقسام الفنية والإدارية ، مقدمًا التهنئة والهدايا العينية بهذه المناسبة للمرضى المنومين والزوار.وأكد الحارثي أن عيد الأضحى المبارك هو فرحة المسلمين من كل عام وجاء هذه السنة مختلفًا وفق السياسة المتبعة حفاظًا على سلامة الجميع مع إتاحة الفرصة للمرضى المنومين بالتواصل مع أسرهم بالاتصال طوال فترة أيام العيد .// انتهى //17:10ت م0113