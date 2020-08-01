أبها 11 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 01 أغسطس 2020 م واساختتمت جامعة الملك خالد ممثلة في مركز الموهبة والإبداع وريادة الأعمال، المعسكر التدريبي الافتراضي للابتكار وريادة الأعمال، الذي جاء ضمن مشروع " مبادرون " بالجامعة على مدى خمسة أيام.وأوضح مدير مركز الموهبة والإبداع وريادة الأعمال بالجامعة الدكتور محمد خماش المغربي أن المعسكر استفاد منه ٤٩٩٠ مستفيداً ومستفيدة مثلوا ٨٥ جهة بواقع ١٠ ساعات تدريبية، مشيراً إلى أن المعسكر شهد العديد من اللقاءات حول طرق تفكير رائد الأعمال، ومرحلة أصغر منتج قيم، والمنتج الملائم للسوق، وتكبير المشروع الريادي والتخارج.// انتهى //17:14ت م0115