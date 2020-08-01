مكة المكرمة 11 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 01 أغسطس 2020 م واسأصدرت وكالة الشؤون العلمية والفكرية ممثلة في الإدارة العامة للأمن الفكري والوسطية والاعتدال بالمسجد الحرام كتاباً بعنوان " منهج السلف الصالحين في حفظ مكانة العلماء الربانيين "،ويتضمن الكتاب عددًا من الخطب لأئمة المسجد الحرام، ليوضح من خلالها منهج السلف الصالح الذي يمثل الرسالة الإسلامية السمحة لجميع المسلمين .ولحفظ الكتاب وتصفحه عبر الرابط التالي : https://cutt.us/manhajakslaf.// انتهى //17:35ت م0117