ثقافي / شؤون الحرمين تصدر كتاب " منهج السلف الصالحين " من خطب المسجد الحرام
السبت 1441/12/11 هـ الموافق 2020/08/01 م واس
مكة المكرمة 11 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 01 أغسطس 2020 م واس
أصدرت وكالة الشؤون العلمية والفكرية ممثلة في الإدارة العامة للأمن الفكري والوسطية والاعتدال بالمسجد الحرام كتاباً بعنوان " منهج السلف الصالحين في حفظ مكانة العلماء الربانيين "،
ويتضمن الكتاب عددًا من الخطب لأئمة المسجد الحرام، ليوضح من خلالها منهج السلف الصالح الذي يمثل الرسالة الإسلامية السمحة لجميع المسلمين .
ولحفظ الكتاب وتصفحه عبر الرابط التالي : https://cutt.us/manhajakslaf.
// انتهى //
17:35ت م
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