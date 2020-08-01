الخبر 11 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 01 أغسطس 2020 م واسبلغ عدد الأضاحي الذي استقبلتها مسالخ محافظة الخبر والمطابخ المرخص لها بالذبح في اليوم الأول لعيد الأضحى المبارك "6019" أضحية.وأوضح رئيس بلدية المحافظة المهندس سلطان الزايدي، أن البلدية طبقت خطة عيد الأضحى بشكل مميز، وركبت خيمة مكيفة أمام مسلخ الأهالي، مع تطبيق الاحترازات الوقائية، واهتمت بمكان انتظار الجمهور عند استقبال وتسليم أضاحيهم، مشيداً بتعاون المضحين والتزامهم بالإرشادات مما ساهم في تخفيف الجهد والحد من الازدحام وتسهيل مهمة العاملين في المسالخ لتقديم أفضل الخدمات لهم.وأضاف، أن إدارة الخدمات قامت بدور كبير من خلال تهيئة المسالخ وإعداد خطة العمل من ساعات الصباح الأولى ليوم عيد الأضحى، وتوزيع نطاق المسالخ والمطابخ المرخص لها بالذبح تيسيراً للمواطنين والمقيمين، وذلك بعد استيفائها لجميع الاشتراطات اللازمة، فيما عملت على تجهيز جميع المسالخ بما يحقق للمواطنين والمقيمين كل أسباب الراحة وأفضل الظروف الصحية والوقائية، وتأمين كادر الأطباء البيطريين وزيادة عدد عمال النظافة في صالات الذبح، بما يحول دون تراكم المخلفات والفضلات في صالات الذبح.ونوه المهندس الزايدي، أنه للمرة الأولى لم يتم رصد أي حالة ذبح عشوائي في الخبر، موعزاً ذلك إلى أعداد المسالخ والمطابخ المتاحة للمضحين مما يساهم في الحد من اللجوء إلى الذبح العشوائي ومخالفة الأنظمة.// انتهى //17:40ت م0119