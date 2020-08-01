عمّان 11 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 01 أغسطس 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1208 إصابة.وقالت الوزارة في بيان صحفي، إن حالات إلاصابة الجديدة تعود لـ 11 أردنيا قادمين من الخارج، و4 حالات لسائقي شاحنات أردنيّين قادمَين عبر الحدود، مبينة في نفس الوقت تسجيل 10 حالات شفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء الى 1111 حالة.// انتهى //19:17ت م0133