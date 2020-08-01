الجزائر 11 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 01 أغسطس 2020 م واسسجلت الجزائر خلال الساعات الـ 24 الماضية تراجعا في عدد الإصابات الجديدة بتسجيل 556 حالة إصابة جديدة و13 حالات وفاة إضافية.وحسب اللجنة العلمية لمتابعة وباء كوفيد-١٩ ، بلغت الحصيلة الإجمالية 30950 إصابة و 1223 حالة وفاة، بالمقابل تم تسجيل 451 حالة شفاء خلال 24 ساعة، ليرتفع إجمالي حالات التعافي إلى 20988 حالة، كما يوجد 64 مصابا في العناية المركزة.// انتهى //19:31ت م0135