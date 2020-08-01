عام / تسجيل 556 إصابة مؤكدة و13 حالة وفاة جديدة في الجزائر في يوم واحد
السبت 1441/12/11 هـ الموافق 2020/08/01 م واس
الجزائر 11 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 01 أغسطس 2020 م واس
سجلت الجزائر خلال الساعات الـ 24 الماضية تراجعا في عدد الإصابات الجديدة بتسجيل 556 حالة إصابة جديدة و13 حالات وفاة إضافية.
وحسب اللجنة العلمية لمتابعة وباء كوفيد-١٩ ، بلغت الحصيلة الإجمالية 30950 إصابة و 1223 حالة وفاة، بالمقابل تم تسجيل 451 حالة شفاء خلال 24 ساعة، ليرتفع إجمالي حالات التعافي إلى 20988 حالة، كما يوجد 64 مصابا في العناية المركزة.
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19:31ت م
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