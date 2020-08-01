بغداد 11 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 01 أغسطس 2020 م واسأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق اليوم استعدادها لإجراء الانتخابات البرلمانية في الموعد الذي حدده رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في خطابه المتلفز أمس, في السادس من يونيو العام القادم 2021.وربطت المفوضية في بيان صحفي وفقاً لوكالة الأنباء العراقية الرسمية اليوم بين إجراء الانتخابات في الموعد المذكور, وبين توفر أربع نقاط رئيسة, في مقدمتها قيام مجلس النواب بإنجاز قانون الانتخابات الجديد, وقيام مجلس النواب بتشريع نص بديل للمادة 3 من الأمر رقم 30 لسنة 2005 لإكمال نصاب المحكمة الاتحادية العليا, بصفتها الجهة الوحيدة المخولة قانونا بالمصادقة على نتائج الانتخابات, كما تضمنت النقاط قيام الحكومة بتهيئة الموازنة الانتخابية وتوفّير المستلزمات التي من شأنها المساعدة على إجراء الانتخابات في وقتها المحدد, ودعوة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المختصة بتوفّير الرقابة اللازمة لإنجاز انتخابات حرة وشفافة ونزيهة.وطالبت المفوضية بحسب البيان رئيس الحكومة بتخصيص جلسة خاصة لمجلس الوزراء لمناقشة سبل حل المشاكل التي تعترض عمل المفوضية وإصدار القرارات اللازمة بشأنها.// انتهى //19:39ت م0137