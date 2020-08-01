منى 11 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 01 أغسطس 2020 م واستسهم 10 مراكز طبية تابعة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية في تقديم الرعاية الطبية والتوعية الصحية اللازمة لمنسوبي وزارة الداخلية في موسم حج هذا العام 1441هـ، وذلك للوصول إلى التكامل المنشود، من خلال خطة عمل استثنائية متكاملة وشاملة في ظل جائحة كورونا .وتضمنت خطة هذا العام تهيئة المراكز الطبية، إضافة إلى تجهيز 12 فرقة ميدانية، وطب إسعافي وفق أعلى التجهيزات الطبية، فضلًا عن 40 عيادة تخصصية و74 عيادة أخرى عامة، وتجهيز 22 غرفة عزل صحي و27 سريرا للعناية المركزة ، إلى جانب توفير وحدات صحية علاجية ومنها وحدة ضربات الشمس ، وغسيل الكلى ، والمناظير .كما تضمنت تجهيز غرف متكاملة بأحدث الأجهزة والمستلزمات الطبية في غرف العمليات بمستشفى قوى الأمن بمكة المكرمة الذي يقدم أنواع الجراحات والطب الباطني والعظام والمسالك البولية ، والأسنان .// انتهى //19:59ت م0139