أملج 11 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 01 أغسطس 2020 م واسكثفت بلدية محافظة أملج جولاتها الميدانية على مسلخ المحافظة ومطابخ المحافظة التي سُمح لها بالذبح أيام عيد الأضحى المبارك ، وذلك للتأكد من تطبيقها الأشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية .وأوضح رئيس بلدية محافظة أملج المهندس غازي محمد العتيبي حرص البلدية على تشديد الرقابة على المسلخ والمطابخ وتطبيق الاشتراطات الصحية ورفع جاهزيتها من أجل تقديم خدمات متميزة للمواطن والمقيم بالجودة المطلوبة، مشيراً إلى أن البلدية أتاحت الفرصة لأصحاب المطابخ الحصول على تصريح مؤقت لتقديم خدمةذبح الأضاحي خلال يوم العيد وأيام التشريق الثلاثة وفق حزمة من الضوابط والاشتراطات الصحية التي تضمن سلامة المستفيدين والعاملين.من جهته أكد مدير إدارة الخدمات بالبلدية الدكتور لؤي محمد المطوع أن عمليات الذبح في المسلخ يشرف عليها أطباء بيطريون متخصصون حيث يتم فحص جميع ما يرد إليها من ذبائح.// انتهى //20:16ت م0140