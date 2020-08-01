بغداد 11 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 01 أغسطس 2020 م واسسجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 2095 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد, مما رفع إجمالي عدد الإصابات منذ تفشي الوباء إلى 126704 إصابة.وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 64 حالة وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 4805 , فيما جرى تسجيل 1841 حالة شفاء جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 89275 حالة, وبلغ عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق لحد اليوم 32624 , منهم 463 يرقدون في العناية المركزة.// انتهى //20:18ت م0142