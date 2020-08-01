بيروت 11 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 1 أغسطس 2020 م واسسجّلت لبنان 175 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد, 155 من المُقيمين الذين خالطوا وافدين مُصابين، و20 من الوافدين من الخارج، ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 4730 إصابةً.وذكرت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم أنّه خلال الساعات الـ24 الماضية أجري 8661 فحص PCR الخاص بالفيروس، وفي وقت استقر عدد حالات الشفاء على 1761، وسجل ارتفاع عدد الوفيات جرّاء الفيروس إلى 61.// انتهى //20:31ت م0145