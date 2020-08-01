‫الباحة 11 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 01 أغسطس 2020 م واسجندت إدارة المرور بمنطقة الباحة وفروعها في مختلف المحافظات جميع ضباطها وأفرادها لتنظم الحركة المرورية على الطرقات الرئيسة والميادين العامة، وذلك في ظل ما تشهده المنطقة من أمطار وضباب أدى إلى تدني مستوى الرؤية.ويتواجد رجال الأمن من المرور والجهات الأمنية الأخرى من الشرطة والدوريات لتنظم الحركة؛ حفاظاً على سلامة المواطنين والزوار ، حيث تشهد مدينة الباحة ومتنزهات المنطقة إقبالاً من الزوار والسياح للاستمتاع بالأجواء الجميلة التي عمت أرجاء المنطقة في هذه الأيام من الأمطار والضباب وجريان السيول.ويناءً على توجيهات سمو أمير منطقة الباحة رفعت الجهات الأمنية من استعداداتها وتأهبها لأي طاري لا سمح الله، فيما حذرت في الوقت نفسه جميع المواطنين والمقيمين بأهمية أخذ الحيطة والحذر عن قيادة المركبات على الطرقات الرئيسة وداخل المدينة حفاظاً على سلامتهم.// انتهى //20:31ت م0146