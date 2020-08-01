مكة المكرمة 11 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 01 أغسطس 2020 م واسألقى معالي عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور عبدالسلام بن عبدالله السليمان، محاضرة في المسجد الحرام عن بعد بعنوان " العدول عن القول الراجح إلى المرجوح في بعض مسائل الحج " ضمن البرامج التوجيهية والإرشادية التي تقدمها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.وأوضح معاليه أن الشريعة الإسلامية ضربت أروع الأمثلة في اهتمامها بالنفس وضرورة المحافظة عليها، وعن كل ما يضر بها بأي نوع من أنواع الضرر ، وقال: " إن جائحة كورونا التي ألقت بظلالها على العالم أجمع، اقتضى على أثرها في هذه السنة الاقتصار على عدد محدود لأداء فريضة الحج، وذلك حفاظاً على صحة وسلامة ضيوف الرحمن ".وسأل الله أن يديم على هذه البلاد أمنها وأمانها ورخاءها وعقيدتها،وأبانت الرئاسة أنه يمكن الاستماع إلى هذا الدرس، الذي يأتي ضمن حملة ((خدمة الحاج والزائر وسام شرف لنا))، في موسمها الثامن عبر رابط منصة منارة الحرمين " ‏http://manaratalharamain.gov.sa/. "// انتهى //20:40ت م0147