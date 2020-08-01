الرياض 11 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 01 أغسطس 2020 م واسرفع معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف التهاني والتبريكات لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بنجاح تشغيل أول مفاعل سلمي للطاقة النووية في العالم العربي، وذلك في محطات براكة بأبوظبي.وقال معاليه : إن دولة الإمارات العربية المتحدة سعت منذ فترة طويلة إلى بناء قدرات بشرية وكوادر علمية وبحثية وفنية وإدارية هائلة، استطاعت من خلالهما وعلى مدى أعوام تحقيق إنجازات هائلة في عدة مجالات، وهاهي تعلن عن نجاح تشغيل أول مفاعل سلمي للطاقة النووية في العالم العربي، وذلك في محطات براكة للطاقة النووية بأبوظبي.وأشاد معاليه بالإنجاز الرفيع الذي يؤكد منهج وإستراتيجية دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الطاقة السلمية، من خلال الاعتماد على خبرات وكوادر وطنية في هذا الإنجاز العلمي، الذي يعتبر مصدر اعتزاز لأبناء مجلس التعاون لدول الخليج العربية وللأمتين العربية والإسلامية، داعياً المولى العلي القدير أن ينعم على دولة الإمارات العربية المتحدة بالمزيد من التقدم والازدهار.// انتهى //21:24ت م0157