الرباط 11 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 1 أغسطس 2020 م واسأجهضت سلطات الأمن المغربية اليوم بميناء مدينة طنجة، أكثر من 15 كيلوغرام من مخدر الكوكايين كانت مخبأة على متن سيارة تحمل لوحة ترقيم مسجلة بالخارج.وأوضح بيان صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني المغربية أن عملية المراقبة الحدودية التي أخضعت لها السيارة، أسفرت مباشرة بعد وصولها إلى الميناء على متن رحلة بحرية استثنائية قادمة من فرنسا، عن ضبط شحنة الكوكايين المحجوزة، وإيقاف سائقها، وهو مواطن بلجيكي من أصل مغربي يبلغ من العمر 35 سنةً.وقد فُتح بحث في الموضوع للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الامتدادات المحتملة والمتورطين المفترضين في ارتكاب هذا النشاط الإجرامي.// انتهى //21:35ت م0159