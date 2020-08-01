سكاكا 11 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 01 أغسطس 2020 م واسزار أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان, ومدير المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة فارس مخيلف الرويلي, المرضى المنومين بمستشفى الأمير متعب بن عبدالعزيز, وجرى خلال الزيارة معايدة المرضى وتقديم الهدايا والورود.وأوضح المهندس الشرعان أن الزيارة تستهدف مشاركة فرحة العيد مع المرضى المنومين، وتأتي ضمن برامج الشراكة المجتمعية مع الشؤون الصحية لتعزيز التعاون بين مختلف الجهات لتنفيذ المبادرات المجتمعية، وفقاً لحرص سمو أمير منطقة الجوف على هذه المبادرات.// انتهى //21:44ت م0163