جدة 11 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 01 أغسطس 2020 م واساستقبلت مسالخ أمانة محافظة جدة، في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك لعام 1441هـجري، (12473) أضحيةً في ثلاثة مسالخ ثابتة ومسلخ واحد متنقل.وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني، أن الأضاحي توزعت وفق تقرير إدارة المسالخ وأسواق النفع العام بأمانة جدة، على مسلخ جدة الرئيس الذي استقبل (7441) أضحية، فيما بلغت الأضاحي في مسلخ سوق الأنعام بـ "الخمرة" (3895) أضحية، بينما استقبل مسلخ السبيل (927) أضحية، وبلغت الأضاحي التي استقبلها المسلخ المتنقل بحي الحمدانية (210) أضحية.وأشار المهندس الزهراني إلى أن المسالخ شهدت سهولة تامة في حركة الدخول والخروج لمركبات المواطنين والمقيمين بمساندة الشرطة والمرور، ودعم من محافظة مدينة جدة لجميع المهام التنظيمية.يذكر أن أمانة محافظة جدة، ممثلة في إدارة المسالخ وأسواق النفع العام، ووضعت خطة شاملة، واتخذت جميع الاستعدادات اللازمة لاستقبال موسم عيد الأضحى المبارك من خلال تجهيز المسالخ النظامية، واعتماد مسارات تنظيمية، وتخصيص مسلخ نسائي وقسم خاص لذوي الهمم من ذوي الاحتياجات الخاصة، إلى جانب تهيئة الحظائر وتوفير الأغنام، ومتابعة الأنعام المعروضة بحظائر البيع للتأكد من سلامتها.// انتهى //22:03ت م0164