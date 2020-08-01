الباحة 11 ذو الحجة 1441هـ الموافق 01 اغسطس 2020 م واستناغمت أجواء الباحة بلطفها بين المطر والضباب وانخفاض نسبي في درجات الحرارة ، حيث رسمت لوحات من الجمال دفعت الأهالي والزوار والمصطافين للخروج والتنزه في مختلف متنزهات المنطقة.ومع فرحة عيد الأضحى المبارك حرص الكثير من الأهالي و الزوار على أوقات ممتعة في تلك المتنزهات وسط منظومة من الخدمات المتكاملة من جميع الجهات.وفي منتزهي رغدان والحسام بالقيم وثق عدد من المتنزهين بعدسات هواتفهم تلك الأجواء الجميلة والطبيعة الجاذبة التي تتميز بها منطقة الباحة في هذه الأيام .عدسة " واس " كانت حاضرة في تلك الأجواء حيث التقط مصورها عدداً من الصور التي تحكي فرحة المتنزهين بطبيعية الباحة وأجوائها الجميلة، وتعكس واجهتها السياحية وإقبال الزوار عليها.// انتهى //22:06ت م0165