مكة المكرمة 11 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 01 أغسطس 2020 م واسنظمت أمانة العاصمة المقدسة ممثلةً في إدارة العلاقات العامة والإعلام اليوم, برنامجًا توعويًا بأحد الأسواق التجارية بمكة المكرمة لتوعية المواطنين والمقيمين بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ونشر الوعي العام للوقاية منه ومنع انتشاره.وأوضح مدير العلاقات العامة والإعلام بالأمانة رعد بن محمد الشريف أنَّ الحملة تهدف إلى تقديم التوعية ورفع مستوى الوعي الصحي وعرض الطرق الوقائية الصحية المتبعة للوقاية من فيروس كورونا, وحث الأهالي على مواصلة الالتزام بالتعليمات وتطبيق الإجراءات الوقائية للتقليل من نسبة انتشار الفيروس، وذلك من خلال التباعد الاجتماعي والحفاظ على المسافات الآمنة بين الأشخاص وضرورة التزام مرتادي الأسواق بارتداء الكمامات، وتجنب التجمعات للحفاظ على صحة وسلامة جميع أفراد المجتمع، مشيراً إلى توزيع مطبوعات توعوية وأدوات للتعقيم وهدايا على الزوار.و أشار الشريف إلى تنفيذ ركن توعوي خاص بالسوق بمشاركة الإدارة العامة لخدمة العملاء، لافتاً الانتباه إلى عرض جهود أمانة العاصمة المقدسة من خلال توفير عدة خدمات للمستفيدين يمكنهم الحصول عليها من منازلهم، وإنجاز المعاملات دون الحاجة إلى مراجعة البلدية، وذلك كإجراء احترازي لمواجهة انتشار الفيروس، إضافة إلى تعريف الزوار باللوائح البلدية وجهود الأمانة في أحكام الرقابة الصحية على المنشآت المتعلقة بالصحة العامة، وتوعية وتثقيف جميع العاملين بالنظافة الشخصية وغسل اليدين بين حين وآخر.// انتهى //22:09ت م0166