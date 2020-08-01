الرياض 11 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 01 أغسطس 2020 م واسصرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأنه بناء على توصيات لجنة النظر في مخالفات الأحكام والعقوبات الاحترازية لمواجهة جائحة فيروس کورونا المستجد، فقد تم إيقاع العقوبات المقررة لمخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة من الجهات المعنية لمواجهة الجائحة بحق (114) مخالفاً لعدم ارتدائهم الكمامات وذلك بتغريم كل منهم مبلغ (1000) ريال.// انتهى //22:09ت م0167