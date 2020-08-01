منى 11 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 01 أغسطس 2020 م واسأكدت الشركة السعودية للكهرباء، استقرار الخدمة الكهربائية في المشاعر المقدسة ثاني أيام عيد الأضحى المبارك.وأوضح رئيس القطاع الغربي في الشركة، المشرف العام على خطة الحج المهندس عبدالسلام بن راشد العمري أن الأحمال الكهربائية المسجلة في مكة المكرمة اليوم، بلغت 2723 ميجاوات، بينما سجل المسجد الحرام 47 ميجاوات، وبلغ أقصى حمل في مشعر منى 57 ميجاوات، فيما سجل مشعر عرفات 28 ميجاوات.وبين العمري، أن "السعودية للكهرباء"، لديها قدرات كهربائية احتياطية كبيرة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة؛ ومن بينها المسجد الحرام، لتقديم خدمة كهربائية بمستوى عال من الموثوقية والكفاءة في الأداء، في سبيل راحة حجاج بيت الله الحرام ، مؤكداً أن الخطة التشغيلية الكهربائية للشركة، التي تنفذ بإشراف وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، ومتابعة منظومة تكامل القطاع؛ تسير وفق ما خُطط لها.وأبان أن الخطة التشغيلية لموسم الحج هذا العام، يعمل على تنفيذها 500 مهندس وفني ومتخصص، وكوادر وطنية مدربة، لضمان موثوقية الخدمة الكهربائية، يرافقهم 66 فرقة فنية من الطوارئ والصيانة بجميع المواقع، وخصصت الشركة عدداً آخر من كوادرها الفنية والمتخصصة للعمل عن بعد هذا العام، التزاماً بتطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بجائحة كورونا، لدعم الكوادر المتواجدة في المواقع المختلفة في المشاعر المقدسة، طوال موسم الحج.// انتهى //22:24ت م0173