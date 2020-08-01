بريدة 11 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 01 أغسطس 2020 م واسصرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم، بأنه بناء على توصيات لجنة النظر في مخالفات الأحكام والعقوبات الاحترازية لمواجهة جائحة فيروس کورونا المستجد، فقد تم إيقاع العقوبات المقررة لمخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة من الجهات المعنية لمواجهة الجائحة بحق (183) مخالفاً لعدم ارتدائهم الكمامات وذلك بتغريم كل منهم مبلغ (1000) ريال.// انتهى //22:37ت م0174