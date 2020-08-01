عام / شرطة نجران : تغريم ( 105 ) مخالفين لعدم ارتدائهم الكمامات
السبت 1441/12/11 هـ الموافق 2020/08/01 م واس
نجران 11 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 01 أغسطس 2020 م واس
صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة نجران، بأنه بناء على توصيات لجنة النظر في مخالفات الأحكام والعقوبات الاحترازية لمواجهة جائحة فيروس کورونا المستجد، فقد تم إيقاع العقوبات المقررة لمخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة من الجهات المعنية لمواجهة الجائحة بحق (105) مخالفين لعدم ارتدائهم الكمامات وذلك بتغريم كل منهم مبلغ (1000) ريال.
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