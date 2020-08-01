المنامة 11 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 1 أغسطس 2020 م واسأعلنت شركة طيران الخليج ( الناقلة الوطنية للبحرين ) اعتزازها باستئناف رحلاتها إلى الكويت، الناقلة تسيّر رحلاتها بين البحرين والكويت منذ العام 1959 وقد عاودت تسيير الرحلات إلى الكويت اليوم عقب تعليق العمليات إلى هذه الوجهة الخليجية المفضلة لعدة أشهر.وذكرت شركة طيران الخليج أنها وبكونها إحدى شركات الطيران القليلة التي واصلت الرحلات المجدولة خلال الأشهر الماضية؛ وأكدت استمرارها في العمل عن كثب مع السلطات الحكومية في مختلف وجهات شبكتها لاستئناف عملياتها بمجرد فتح المطارات في تلك الوجهات.// انتهى //23:08ت م0177