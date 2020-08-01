الجوف 11 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 01 أغسطس 2020 م واسصرّح المتحدث الاعلامي لشرطة منطقة الجوف، بأنه بناء على توصيات لجنة النظر في مخالفات الأحكام والعقوبات الاحترازية لمواجهة جائحة فيروس کورونا المستجد، فقد تم إيقاع العقوبات المقررة لمخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة من الجهات المعنية لمواجهة الجائحة بحق (18) مخالفاً لعدم ارتدائهم الكمامات وذلك بتغريم كل منهم مبلغ (1000) ريال.// انتهى //23:40ت م0179