جدة 11 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 01 أغسطس 2020 م واسانطلقت اليوم فعاليات برنامج عيد الأضحى المبارك "عيدنا بحذر"، الذي تنظمه بلدية حلي التابعة لأمانة محافظة جدة بالشراكة مع لجنة التنمية الاجتماعية بوادي حلي بمحافظة القنفذة، وذلك على مسرح البلدية بالحديقة العامة.وأوضحت البلدية أن البرنامج يتضمن عدداً من الفعاليات والأنشطة المختلفة، التي تتنوع بين الثقافية والاجتماعية والترفيهية للصغار والكبار، إضافة إلى العروض الفلكلورية والمسرحية والبرامج الأخرى المتنوعة، وفعاليات مراكز التسوق واحتفالات المعايدة، والألعاب النارية.وبينت أنها وضعت خطة عمل لموسم الحج وعيد الأضحى المبارك للعام الحالي 1441هـ، مشيرةً إلى أنها تتضمن برنامجاً متكاملاً للعمل الرقابي والصحي على فترات الموسم، وقامت بتطبيق البروتوكولات الصحية المطلوبة.// انتهى //23:41ت م0182