جدة 11 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 01 أغسطس 2020 م واستواصل بلدية محافظة القنفذة أعمالها الميدانية وجهودها المكثفة لمعالجة آثار الأمطار والسيول التي شهدتها المحافظة وعدد من المراكز التابعة لها خلال موجة الأمطار الحالية.واستنفرت البلدية بفرقها ومعداتها للقيام بأعمال تنظيف الشوارع من الأتربة والأحجار التي جرفتها سيول الأمطار، كما قامت بنزح تجمعات المياه ومتابعة أعطال الإنارة.وأكدت بلدية محافظة القنفذة أنها ما زالت مستمرة في متابعة الحالة المطرية الحالية، حيث شكلت غرفة عمليات وفريقاً للطوارئ يعمل على مدار الساعة، لمتابعة أي مستجدات تحدث جراء هطول الأمطار واستقبال البلاغات ومباشرتها، والتعامل مع أي بلاغ في وقت قياسي.// انتهى //23:58ت م0183