أحد المسارحة 11 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 01 أغسطس 2020 م واسنفذ فريق "رائدات أحد المسارحة" التابع لجمعية رواد العمل التطوعي بجازان اليوم ، مبادرة تحت شعار"لنسعدهم بأضحية".وأوضحت قائدة الفريق جبارة محنشي أن المبدرة تضمنت توزيع عدد من الأضاحي, بالإضافة إلى مجموعة من المساعدات المالية ، مشيرة إلى أن المبادرة تستهدف الأسر ذات الدخل المحدود بالمحافظة.وأفادت أن هذه المبادرة تهدف إلى إدخال السرور إلى قلوب المستفيدين، وتعزيز روح التكافل بين أفراد المجتمع.// انتهى //23:58ت م0184