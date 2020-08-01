اجتماعي/ "لنسعدهم بأضحية" مبادرة تطوعية لفريق "رائدات أحد المسارحة"
السبت 1441/12/11 هـ الموافق 2020/08/01 م واس
أحد المسارحة 11 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 01 أغسطس 2020 م واس
نفذ فريق "رائدات أحد المسارحة" التابع لجمعية رواد العمل التطوعي بجازان اليوم ، مبادرة تحت شعار"لنسعدهم بأضحية".
وأوضحت قائدة الفريق جبارة محنشي أن المبدرة تضمنت توزيع عدد من الأضاحي, بالإضافة إلى مجموعة من المساعدات المالية ، مشيرة إلى أن المبادرة تستهدف الأسر ذات الدخل المحدود بالمحافظة.
وأفادت أن هذه المبادرة تهدف إلى إدخال السرور إلى قلوب المستفيدين، وتعزيز روح التكافل بين أفراد المجتمع.
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23:58ت م
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