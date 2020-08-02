الخليل 11 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 1 أغسطس 2020 م واساعتقل جيش الاحتلال اليوم شاباً وفتاةً ووالدتهما، بعد الاعتداء عليهم في تل الرميدة وسط مدينة الخليل، بسبب إنقاذهم طفلةً حاول مستوطنون اختطافها بالمنطقة.وقال الناشط ضد الاستيطان والمتطوع في مؤسسة "بتسيلم" عماد أبو شمسية، إن مجموعة من المستوطنين حاولوا اختطاف حفيدته الطفلة رتيل طنينة، أثناء وجودها برفقة عائلتها في الحي.وأضاف أبو شمسية أن نجله عوني وشقيقته مروة وزوجته فايزة، تعرضوا للضرب والاعتقال خلال تصديهم لعملية الاختطاف، وأصيبوا برضوض وكدمات.وأشار أبو شمسية إلى أن جيش الاحتلال اعتقلهم بعد الاعتداء عليهم واقتادهم إلى مركز توقيف وتحقيق جعبرة المقام على أراضي المواطنين بالقرب من الحرم الإبراهيمي.// انتهى //00:01ت م0185