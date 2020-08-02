أبها 11 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 1 أغسطس 2020 م واسنظمت بلدية الساحل التابعة لأمانة منطقة عسير، العديد من البرامج والفعاليات بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك لهذا العام، وذلك على شاطئ واجهة عسير البحرية بالحريضة.وأكد رئيس بلدية الساحل علي بن سعيد آل جلبان أن الفعاليات والبرامج تقام وفق الضوابط الاحترازية والإجراءات الوقائية من فيروس كورونا.وأشار إلى أن الفعاليات التي تستمر لمدة ثلاثة أيام تتضمن تقديم عرض توعوي عن مبادرة " أعمل خير ولا ترمي في البحر" للتوعية بأهمية العمل التطوعي وعظيم ثوابه، إلى جانب تنظيم العديد من العروض والألعاب البحرية مثل عرض اللوح الطائر، وعرض زوارق الكياك، والألعاب المائية العائمة، وعروض الدبابات البحرية، والعروض البحرية المسائية.// انتهى //00:48ت م0190