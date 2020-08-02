المدينة المنورة 11 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 01 أغسطس 2020 م واسأصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيها بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله - ليوم غد الاحد , تضمن نشاطا للرياح السطحية وأمطار رعدية وتدن في مدى الرؤية، بالمدينة المنورة ومحافظات الحناكية والعيص والمهد وبدر وخيبر ووادي الفرع وينبع.وبينت الإدارة أن الحالة بدأت من الساعة الواحدة مساء من يوم السبت وحتى الساعة السادسة مساء من يوم الاحد .//انتهى//02:11ت م0195