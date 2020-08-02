مانيلا 12 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 02 أغسطس 2020 م واسضرب زلزال بقوة 6.4 درجة، في وقت مبكر اليوم الأحد، مقاطعة ماغوينداناو في جنوبي الفلبين.وبحسب المعهد الفلبيني لعلوم الزلازل والبراكين، وقع الزلزال في الساعة 1:08 فجرا بالتوقيت المحلي، وكان على عمق 543 كم، وعلى بعد حوالي 13 كم جنوب شرقي مدينة كوتاباتو.وقال المعهد في بيان إن مناطق في بلدات الأبيل وكيامبا ومالونغون في مقاطعة سارانغاني، وتوبي في مقاطعة كوتاباتو الجنوبية ومدينتي جنرال سانتوس وكورونادال، قد شعرت بالزلزال أيضا.// انتهى //07:01ت م0007