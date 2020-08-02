ريكيافيك 12 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 02 أغسطس 2020 م واسأدى جودني يوهانسون اليمين الدستورية يوم امس السبت رئيسا لأيسلندا لولاية ثانية تستمر أربعة أعوام.وحصل يوهانسون في الانتخابات التي جرت نهاية يونيو الماضي على فترة ولاية ثانية بفوز واضح أمام منافسه الوحيد جودموندور فرانكلين جونسون.يشار إلى أن يوهانسون البالغ من العمر 52 عاما يتولى رئاسة أيسلندا منذ عام 2016 ويتمتع بشعبية كبيرة بين السكان.// انتهى //07:27ت م0010