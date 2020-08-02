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الأحد 1441/12/12 هـ الموافق 2020/08/02 م واس
الرياض 12 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 02 أغسطس 2020 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:
حجاج بيت الله الحرام يرفعون التهنئة لخادم الحرمين ولولي عهده الأمين
ضيوف الرحمن يكملون رمي الجمرات الثلاث لليوم الأول من أيام التشريق
"الشؤون الإسلامية" توزع بطاقات لتصفح المكتبة الإلكترونية لضيوف الرحمن
أمانة العاصمة المقدسة تُنظم حملة توعوية للوقاية من فيروس كورونا
قائد منشأة الجمرات : جهود أمنية وخدمية كبيرة تبذل لخدمة ضيوف الرحمن
"السعودية للكهرباء": أحمال مكة المكرمة 2723 ميجاوات
مركز القيادة والسيطرة للأمن العام يرصد سير الحجاج
مدني المدينة يجدد تحذيراته من هطولات مطرية غزيرة
أكثر من 6 آلاف كاميرا توثق مسرح العمليات في المشاعر المقدسة
الصحة: 1573 إصابة جديدة بكورونا.. ولا إصابات بين الحجاج
ملك البحرين يهنئ خادم الحرمين الشريفين على التنظيم الدقيق والناجح لشعيرة الحج هذا العام
ولي العهد بمملكة البحرين يثمن جهود المملكة في تنظيم شعيرة حج هذا العام
الصحة العالمية: كورونا لا يزال يشكل حالة طوارئ صحية عامة دولية
إعلان حالة الطوارئ في ولاية فلوريدا الأمريكية بسبب إعصار أيساياس
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