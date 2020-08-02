وقالت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( الحج.. والجهود المتكاملة ) : سلامة ضيوف الرحمن والحرص على أدائهم مناسك الحج بيُسر وأمان أمر يجد الأولـوية في كافة الجهود المبذولة من حكومة المملكة، وهو معنى يرتبط ارتباطًا وثيقًا بضمان أن يتم ذلـك وفق التنظيم والانضباط الـذي من شأنه تحقيق هـذا المبدأ، وحين نعود لما أكده المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب بأن حجاج بيت الله الحرام أدوا شعائرهم بأمن وأمان وطمأنينة، من الـوقوف بعرفة، والمبيت بمزدلـفة، ثم رمي جمرة العقبة، وطواف الإفاضة، حيث جرت عملية الـتصعيد إلـى عرفة والـنفرة إلـى مزدلـفة، والـرمي، وطواف الإفاضة، بكل يُسر وسهولـة، وفق عملـيات التفويج المعتمدة، والخطط والتنظيمات التي كفلت تحقيق التباعد المكاني المحدد في الإجراءات والتدابير الصحية الاحترازية، مع إيضاحه بأن القطاعات الأمنية والجهات الحكومية تباشر مهامها لتقديم الخدمات كافة وتوفيرها لحجاج بيت الله الحرام خلال إقامتهم في مشعر منى حتى ثاني أيام التشريق، وتنظيم أدائهم شعيرة رمي الجمرات، مؤكدًا استمرار رجال الأمن في فرض الطوق الأمني الُمحكَم لمنع الـدخول إلـى المشاعر المقدسة بدون ترخيص وضبط المخالفين.وأضافت أن مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي لـوزارة الصحة الـدكتور محمد العبد العالي أكد بأن الحالة الصحية للحجاج مطمئنة ولم يسجَّل بين الحجاج أي إصابة بفيروس كورونا الجديد أو أي أمراض مؤثرة علـى الـصحة الـعامة، مشيرًا لمواصلـة مواكبة الخدمات الـصحية لمناسك الحجاج، وأن الخدمات الـعلاجية الـتي قُدّمت لـلـحجاج بلـغت حتى الآن 93 خدمة، منهم مَن راجعوا الـعيادات أو أقسام الـطوارئ لتلقي الرعاية الصحية، - وبحمد الله - هذه الحالات كانت يسيرة وعُولجت فورًا وعادوا لمواصلـة استكمال مناسكهم - ولله الحمد -، ولم يكن بينها أي رصد لحالات إرهاق أو إجهاد أو ضربات حرارية، ولم يُسجّل فيما بينها أي اشتباهات بالإصابة بفيروس كورونا الجديد. وأخيرًا.. حين نربط هذه المفاهيم في ذات الإطار بما صدر عن المديرية العامة لـلـجوازات من سبعة قرارات إدارية بحق ناقلـي حجاجٍ غير مصرح لـهم بالحج، فهذه المعطيات والتفاصيل الآنفة الذكر ترسم أمامنا ملامح المشهد المتكامل القائم على حرص الدولة بأن توفر الراحة والتيسير لحجاج بيت الله، مع اتخاذ كافة الـتدابير الـضامنة لتنظيم هـذه الـعملـيات، ومنع أي تجاوزات، تحقيقًا لمبدأ أن يُتم ضيوف الرحمن مناسكهم بسلام آمنين.// انتهى //07:48ت م0014