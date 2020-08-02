القاهرة 12 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 02 أغسطس 2020 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم، تهنيئة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، دولة الإمارات العربية المتحدة على بدء تشغيل محطة "براكة" للطاقة النووية السلمية، وتأكيده أنه إنجاز جديد يضاف لسجل إنجازاتها.وسلطت الضوء على جولة المفاوضات الجديدة التي ستعقدها مصر والسودان وأثيوبيا غدًا الاثنين حول سد النهضة الإثيوبي برعاية الاتحاد الأفريقي في إطار السعي نحو التوصل لحلول بشأن النقاط العالقة الفنية والقانونية ووضع نص اتفاق ملزم بشأن ملء السد وتشغيله.ونشرت صحف الأحد تحذير الجيش الوطني الليبي السفن والطائرات التي تقترب من المياه الإقليمية أو أجواء البلاد من احتمال وقوع اشتباك وتصادم معها في حال عدم التنسيق المسبق مع قوات الجيش.وتناقلت دعوة رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، إلى إجراء انتخابات نيابية في موعد أبكر من الذي حدده رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في 6 يونيو المقبل.وأشارت صحف القاهرة إلى اتهام الرئيس اللبناني ميشال عون، إسرائيل باستمرار خرق قرار الأمم المتحدة رقم 1701 المعني بحل النزاع الحدودي وعدم الاعتداء، وتأكيده أن بلاده ملزمة بالدفاع عن سيادتها.// انتهى //08:32ت م0015