نجران 12 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 02 أغسطس 2020 م واسهطلت مساء أمس أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة على منطقة نجران سالت على إثرها بعض الأودية والشعاب, شملت أنحاء متفرقة من مدينة نجران، ومحافظات حبونا، وخباش، و بدرالجنوب، ويدمة، ومراكز بئر عسكر، وعاكفة، والخانق، وسلطانة، والجفة والحرشف، والمجمع، وهدادة، والساري، ومنتزه الغثمة والأجزاء المجاورة لها.جعلها الله سقيا خير وبركة، وعم بنفعها أرجاء البلاد.// انتهى //09:00ت م0019