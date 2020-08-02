حج / الأرصاد تصدر تنبيهًا متقدماً بهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على المشاعر المقدسة
الأحد 1441/12/12 هـ الموافق 2020/08/02 م واس
منى 12 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 02 أغسطس 2020 م واس
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً متقدماً بهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة ، وإثارة للأتربة على مكة المكرمة والمشاعر المقدسة في منى وعرفات ومزدلفة ، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية ، تؤدي إلى شبه تدني في الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول.
وأشارت الهيئة إلى أن الحالة المناخية تستمر حتى الساعة الـ ١١ من مساء اليوم .
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