منى 12 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 02 أغسطس 2020 م واسأصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً متقدماً بهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة ، وإثارة للأتربة على مكة المكرمة والمشاعر المقدسة في منى وعرفات ومزدلفة ، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية ، تؤدي إلى شبه تدني في الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول.وأشارت الهيئة إلى أن الحالة المناخية تستمر حتى الساعة الـ ١١ من مساء اليوم .// انتهى //09:08ت م0020