عام / خادم الحرمين الشريفين يهنئ رئيس جمهورية النيجر بذكرى استقلال بلاده
الأحد 1441/12/12 هـ الموافق 2020/08/02 م واس
الرياض 12 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 02 أغسطس 2020 م واس
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود برقية تهنئة لفخامة الرئيس إيسوفو محمدو رئيس جمهورية النيجر بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية النيجر الشقيق اطراد التقدم والازدهار.
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