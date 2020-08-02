عام / سمو ولي العهد يهنئ رئيس جمهورية النيجر بذكرى استقلال بلاده
الأحد 1441/12/12 هـ الموافق 2020/08/02 م واس
الرياض 12 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 02 أغسطس 2020 م واس
بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة لفخامة الرئيس إيسوفو محمدو رئيس جمهورية النيجر بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني، وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية النيجر الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.
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