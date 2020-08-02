الخرطوم 12 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 02 أغسطس 2020 م واسأبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم، ترحيب مجلس الوزراء السوداني بالتصريحات التي أدلى بها وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أمام لجنة الشؤون الخارجية بالكونجرس والتي أعاد فيها تأكيد رغبة الإدارة الأمريكية رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.وأخبرت عن الأمطار الغزيرة التي هطلت أمس على العاصمة السودانية الخرطوم، وما خلفته من آثار حيث تأثرت أجزاء واسعة من شرق العاصمة بسيول عارمة.وسلطت الصحف الضوء على تفقد القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، أمس، الوحدات العسكرية ومدى جاهزيتها التامة لتنفيذ أي أوامر تصدر إليهم لتحرير ليبيا.وتطرقت إلى إدانة الخارجية الفلسطينية في بيان صادر عنها أمس بشدة تصريحات رئيس بلدية الاحتلال موشيه لييؤن بالاستمرار في مشاريع تهويد المدينة المقدسة.ولفتت صحف الأحد الانتباه إلى إحباط حرس الحدود البحري التونسي أمس عملية هجرة غير شرعية انطلاقاً من سواحل مدينة المهدية شرق تونس في اتجاه الأراضي الإيطالية.وركزت على تأكيد الخارجية المصرية أن الإنذار الملاحي الصادر من دولة تركيا بقيام سفينة تركية بتنفيذ أعمال مسح سيزمي في البحر المتوسط في الفترة من 21 يوليو الى 2 أغسطس، يشكل انتهاكًا واعتداءً على حقوق مصر السيادية في منطقتها الاقتصادية الخالصة في البحر المتوسط.وعرجت صحف السودان على تسجيل الولايات المتحدة الامريكية 61,262 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة الماضية،وفق تعداد لجامعة جونز هوبكنز.// انتهى //10:01ت م0023