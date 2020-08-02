كانبيرا 12 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 02 أغسطس 2020 م واسأعلنت ولاية فيكتوريا الاسترالية اليوم حالة الطوارئ بعد تسجيل 671 إصابة جديدة بفيروس كورونا. وفرضت حكومة الولاية حظرًا ليليا للتجول كجزء من أقسى القيود المفروضة على حركة الناس حتى الآن لاحتواء الفيروس.وقال رئيس حكومة الولاية دانيال أندروز إن القيود الجديدة، التي ستبقى سارية المفعول لمدة ستة أسابيع حتى منتصف سبتمبر، تسمح لشخص واحد فقط من كل أسرة بالذهاب للتسوق مرة واحدة في اليوم، في حين لن يتمكن سكان ملبورن من الابتعاد عن منازلهم لمسافة تزيد عن 5 كيلومترات.وسجلت الولاية 7 وفيات جديدة بسبب الإصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.// انتهى //10:42ت م0029