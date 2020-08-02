جدة 12 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 02 أغسطس 2020 م واسحصل قسم المحاسبة بكلية الأعمال بجامعة جدة على اعتماد معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز ICAEW لـ 9 مقررات من خطة القسم، وبذلك تكون جامعة جدة ثاني جامعة على مستوى المملكة تحظى بهذا الاعتماد ، ضمن برامجه للاعتراف بالشهادات التعليمية السابقة CPL .وأفاد معالي رئيس جامعة جدة الدكتور عدنان الحميدان ، أن جامعة جدة ضمن خطتها الإستراتيجية من أهم أهدافها أن تجوّد برامجها وتكون معتمدة داخليا وخارجيا من جهات الاعتماد بهدف تجويد المخرجات من طلاب وطالبات الجامعة ليحصلوا على وظائف تناسب مؤهلاتهم خلال ستة أشهر بعد التخرج كما جاء في مستهدفات رؤية المملكة 2030 .من جانبه أبان عميد كلية الأعمال بالجامعة الدكتور بدر اليوبي ، أن معهد المحاسبين القانونيين ICAEW يُعرف بكونه مؤسسة داعمة ومطورة للمهنيين العاملين في المجال المالي والمحاسبي في أكثر من 170 بلد ، ويحمل شهاداته في المحاسبة القانونية ما يزيد عن 140 ألف من المحاسبين القانونيين ممن حصلوا على المتطلبات الأساسية للتدريب النظري والعملي .بدوره أشار رئيس قسم المحاسبة الدكتور عساف فلفلان إلى أن برنامج الإعفاء يأتي كخطوة من المؤسسة المتخصصة في مجال المحاسبة والتمويل لإقرار محتوى المقررات الأكاديمية لدرجات البكالوريوس والدراسات العليا ، واعتمادها كمؤهل للحصول على شهادة ICAEW للمحاسب القانوني المشارك ACA ، والتي تعد كأحد أكثر برامج التعليم والتطوير المهني تقدماً في العالم ، مفيداً أن الخريجين والخريجات سيتمكنون من الحصول على إعفاء من دراسة 3 ملخصات من أصل 8 من معهد المحاسبين القانونيين علما بأن ملخصات الإعفاء ستكون في المحاسبة ، والتأمين ، والمعلومات الإدارية.يُذكرأن ملخصات ICAEW هي : المحاسبة ، والتأمين، والأعمال والتمويل، وإستراتيجيات الأعمال، والإدارة المالية، والقانون، والمعلومات الإدارية، ومبادئ الضرائب ، فيما سيتمكن الخريجون و الخريجات بقسم المحاسبة من العام الجاري للتقدم على اختبار ACA .// انتهى //11:38ت م0033