بغداد 12 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 02 أغسطس 2020 م واسأجرت قيادة عمليات بغداد، اليوم، عملية مسح وتمشيط واسعة لمناطق في مدينة الزيدان المتاخمة لمحافظة الأنبار، وذلك لملاحقة الخلايا الإرهابية.وأوضحت القيادة في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية، إنه تم التواصل والتنسيق مع السكان المحليين لمتابعة جميع الخلايا الإرهابية التي تحاول العبث بأمن المدينة والمواطنين ومصالحهم الشخصية أو تحاول إعادة نشاطها الإرهابي.وأضافت أنه بعد انتهاء عمليات المسح والتمشيط في الزيدان وامتداداتها باتجاه الحدود الفاصلة تم إعادة الانتشار الأمني ونصب كاميرات مراقبة وفتح بعض الطرق التي تسهل عملية حركة ومناورة القطاعات الأمنية.// انتهى //11:49ت م0037